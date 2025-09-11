Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gibt am Freitagnachmittag nach

Kurs der Siemens Energy

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 93,56 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 93,56 EUR. Im Tief verlor die Siemens Energy-Aktie bis auf 91,74 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 94,46 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 809.365 Siemens Energy-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 104,85 EUR erreichte der Titel am 31.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 12,07 Prozent wieder erreichen. Am 13.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,80 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 72,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,441 EUR aus. Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 72,81 EUR.

Am 06.08.2025 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,71 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 9,75 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 18.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,53 EUR je Siemens Energy-Aktie.

