Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Vormittag gestärkt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 106,65 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 106,65 EUR zu. Die Siemens Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 107,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 106,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 87.152 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 110,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Bei einem Wert von 33,16 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 68,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,564 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 86,50 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Siemens Energy ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy -0,16 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 9,75 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens Energy am 18.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,61 EUR je Siemens Energy-Aktie.

