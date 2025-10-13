DAX24.393 +0,6%Est505.577 +0,8%MSCI World4.240 +0,1%Top 10 Crypto15,90 +3,8%Nas22.204 -3,6%Bitcoin99.427 +0,1%Euro1,1602 -0,1%Öl63,63 +2,5%Gold4.074 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alibaba A117ME Amazon 906866 Tesla A1CX3T AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Ottobock BCK222 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump sendet nach Zolldrohung Entspannungssignale: DAX startet Erholung -- Asiens Börsen dennoch auf Talfahrt - Nikkei im Feiertag -- Gold wieder auf Rekordjagd -- DroneShield, Alibaba, Samsung
Top News
Erholung nach Zollschock: DAX verbucht zum Wochenauftakt Gewinne Erholung nach Zollschock: DAX verbucht zum Wochenauftakt Gewinne
Nächster Analyst mit Blasen-Sorgen nach Deal zwischen NVIDIA-Aktie und OpenAI Nächster Analyst mit Blasen-Sorgen nach Deal zwischen NVIDIA-Aktie und OpenAI
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.
Kursverlauf

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Vormittag gestärkt

13.10.25 09:23 Uhr
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Vormittag gestärkt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 106,65 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
105,70 EUR -0,20 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 106,65 EUR zu. Die Siemens Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 107,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 106,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 87.152 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 110,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Bei einem Wert von 33,16 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 68,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,564 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 86,50 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Siemens Energy ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy -0,16 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 9,75 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens Energy am 18.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,61 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie gibt nach: Analyst sieht hohe Erwartungen für Bilanzvorlage

Aktien-Tipp Siemens Energy-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
10.10.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
09.10.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
07.10.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
10.10.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
09.10.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
07.10.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.10.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.10.2025Siemens Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.10.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.09.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
08.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
04.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
22.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
06.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen