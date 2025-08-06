DAX23.956 -0,4%ESt505.365 -0,6%Top 10 Crypto15,30 -3,8%Dow45.385 -0,6%Nas21.423 -1,3%Bitcoin92.829 -3,7%Euro1,1693 +0,1%Öl68,10 -0,3%Gold3.438 +0,6%
Inflationsdaten im Blick: DAX tiefer -- US-Börsen in Rot -- BYD steigert Gewinn -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Vonovia-Aktie schwächelt: Erste Anleihe am australischen Kapitalmarkt platziert
BVB-Aktie mit Gewinnen: Attraktive Gegner für Borussia Dortmund - Ehemaliger Aushilfscoach Tullberg verlässt wohl BVB
Aktienentwicklung

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Freitagnachmittag südwärts

29.08.25 16:10 Uhr
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Freitagnachmittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 90,40 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 90,40 EUR. In der Spitze fiel die Siemens Energy-Aktie bis auf 90,28 EUR. Bei 92,32 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 591.819 Siemens Energy-Aktien.

Am 31.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 104,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,98 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,70 EUR. Dieser Wert wurde am 07.09.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 73,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,430 EUR. Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 70,14 EUR.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 EUR gegenüber -0,16 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent auf 9,75 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 18.11.2025 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Am 18.11.2026 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,53 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens Energy von vor 3 Jahren verdient

Aktien von Orsted und Siemens Energy wieder höher: Analyst sieht Hürden für Orsted-Kapitalerhöhung

Ming Yang Smart Energy-Aktie fester: Luxcara storniert Windturbinen-Auftrag aus China nach Sicherheitsbedenken

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
20.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
