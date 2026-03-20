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Henke-Aktie: Konsumgüterkonzern bleibt für Jefferies ein Haltewert - Kursziel reduziert

23.03.26 08:22 Uhr
"Frustrierend günstig" - warum die Henkel-Aktie für Jefferies trotzdem kein Kauf ist | finanzen.net

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel von 79 auf 73 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA Vz.
65,52 EUR -1,04 EUR -1,56%
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Die Aktien der Düsseldorfer seien "frustrierend günstig", schrieb David Hayes am Sonntagnachmittag. Für eine Kaufempfehlung für Henkel vz bräuchte es aber klare Hinweise auf ein robusteres Geschäft mit Konsumgütern./rob/ag/zb

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Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026

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Bildquellen: Henkel AG

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

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Analysen zu Henkel KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
08:01Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
18.03.2026Henkel vz Sector PerformRBC Capital Markets
18.03.2026Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.03.2026Henkel vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.03.2026Henkel vz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
06.02.2026Henkel vz KaufenDZ BANK
12.01.2026Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
08.12.2025Henkel vz BuyWarburg Research
02.12.2025Henkel vz KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08:01Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
18.03.2026Henkel vz Sector PerformRBC Capital Markets
16.03.2026Henkel vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.03.2026Henkel vz NeutralUBS AG
12.03.2026Henkel vz Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
18.03.2026Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.03.2026Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
11.03.2026Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.03.2026Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Henkel KGaA Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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