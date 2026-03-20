Henke-Aktie: Konsumgüterkonzern bleibt für Jefferies ein Haltewert - Kursziel reduziert
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel von 79 auf 73 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen.
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Die Aktien der Düsseldorfer seien "frustrierend günstig", schrieb David Hayes am Sonntagnachmittag. Für eine Kaufempfehlung für Henkel vz bräuchte es aber klare Hinweise auf ein robusteres Geschäft mit Konsumgütern./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
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Bildquellen: Henkel AG