Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX auf Richtungssuche -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- TKMS, Fraport, DroneShield, Plug Power, Xiaomi im Fokus
Notierung im Blick

SMA Solar Aktie News: SMA Solar zieht am Mittag deutlich an

19.11.25 12:04 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar zieht am Mittag deutlich an

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 12,5 Prozent im Plus bei 34,46 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
34,64 EUR 2,68 EUR 8,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 12,5 Prozent auf 34,46 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die SMA Solar-Aktie bei 34,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 32,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SMA Solar-Aktien beläuft sich auf 145.269 Stück.

Bei 34,70 EUR markierte der Titel am 19.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,70 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 11,34 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Verlust von 67,09 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 25,67 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte SMA Solar am 13.11.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,94 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 49,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 300,37 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 449,88 Mio. EUR ausgewiesen.

Experten gehen davon aus, dass SMA Solar im Jahr 2025 -4,372 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

SMA Solar-Aktie steigt nach Kaufempfehlung

SMA Solar-Aktie sackt ab: Wie erwartet weiter rote Zahlen - Umsatzplus dank Großkunden

SMA Solar: Beenden Sonderbelastungen die Erholungsrally?

Bildquellen: SMA Solar

