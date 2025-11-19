DAX23.168 -0,1%Est505.516 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 -2,8%Nas22.433 -1,2%Bitcoin78.928 -1,5%Euro1,1576 -0,1%Öl64,39 -0,7%Gold4.085 +0,4%
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag auf Höhenflug

19.11.25 09:22 Uhr
Die Aktie von SMA Solar zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von SMA Solar legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 7,3 Prozent auf 32,84 EUR.

SMA Solar AG
33,00 EUR 1,04 EUR 3,25%
Um 09:06 Uhr stieg die SMA Solar-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 7,3 Prozent auf 32,84 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die SMA Solar-Aktie bei 33,46 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SMA Solar-Aktien beläuft sich auf 29.156 Stück.

Am 19.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,46 EUR an. Mit einem Zuwachs von 1,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2024 bei 11,34 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 65,47 Prozent.

Zuletzt erhielten SMA Solar-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 25,67 EUR je SMA Solar-Aktie an.

Am 13.11.2025 legte SMA Solar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS lag bei -2,94 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 449,88 Mio. EUR gegenüber 300,37 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

In der SMA Solar-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -4,372 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

