DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Rüstungsaktien, Airbus, Novo Nordisk, Xpeng, Highland, im Fokus
NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025
Nach Aktienverkauf von Top-Managern: Sind institutionelle Anleger von der DroneShield-Aktie jetzt abgeschreckt?
SMA Solar Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von SMA Solar

18.11.25 09:22 Uhr
SMA Solar Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von SMA Solar

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von SMA Solar. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,4 Prozent auf 31,44 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
32,08 EUR 0,46 EUR 1,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr fiel die SMA Solar-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,4 Prozent auf 31,44 EUR ab. Die SMA Solar-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 31,30 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,48 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.214 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Am 17.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,98 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SMA Solar-Aktie derzeit noch 4,90 Prozent Luft nach oben. Am 21.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,34 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 63,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SMA Solar-Aktie bei 20,00 EUR.

SMA Solar ließ sich am 13.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,94 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,27 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 49,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 449,88 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 300,37 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SMA Solar-Verlust in Höhe von -4,323 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

