SMA Solar Aktie News: SMA Solar zieht am Montagvormittag deutlich an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von SMA Solar. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,7 Prozent auf 32,86 EUR zu.

Um 09:07 Uhr wies die SMA Solar-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,7 Prozent auf 32,86 EUR nach oben. Die SMA Solar-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 32,86 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,30 EUR. Bisher wurden heute 33.237 SMA Solar-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,86 EUR) erklomm das Papier am 17.11.2025. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 0,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 11,34 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 65,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten SMA Solar-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 20,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte SMA Solar am 13.11.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,94 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SMA Solar -0,27 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat SMA Solar mit einem Umsatz von insgesamt 449,88 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 300,37 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 49,78 Prozent gesteigert.

Analysten gehen davon aus, dass SMA Solar 2025 einen Verlust in Höhe von -4,323 EUR je Aktie ausweisen dürften.

