SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Dienstagnachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von SMA Solar gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der SMA Solar-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,3 Prozent auf 31,14 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die SMA Solar-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,3 Prozent auf 31,14 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die SMA Solar-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 30,94 EUR aus. Bei 31,48 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 71.555 SMA Solar-Aktien gehandelt.
Bei 32,98 EUR markierte der Titel am 17.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SMA Solar-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2024 bei 11,34 EUR. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 174,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten SMA Solar-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 20,00 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SMA Solar am 13.11.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,94 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SMA Solar ein EPS von -0,27 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 449,88 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar 300,37 Mio. EUR umgesetzt.
In der SMA Solar-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -4,323 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie
SMA Solar-Aktie steigt nach Kaufempfehlung
SMA Solar-Aktie sackt ab: Wie erwartet weiter rote Zahlen - Umsatzplus dank Großkunden
Ausgewählte Hebelprodukte auf SMA Solar
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SMA Solar
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: SMA Solar Technology AG
Nachrichten zu SMA Solar AG
Analysen zu SMA Solar AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.2025
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.2025
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.2025
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.2025
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.03.2025
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.02.2025
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.2025
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.2024
|SMA Solar Kaufen
|DZ BANK
|29.02.2024
|SMA Solar Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.2025
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.2025
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.2025
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.2025
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.09.2025
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SMA Solar AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen