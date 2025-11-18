DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,79 +2,4%Nas22.423 -1,3%Bitcoin80.748 +1,7%Euro1,1574 -0,1%Öl64,05 ±0,0%Gold4.063 +0,4%
Kursverlauf

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

18.11.25 16:08 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von SMA Solar gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der SMA Solar-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,3 Prozent auf 31,14 EUR.

Die SMA Solar-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,3 Prozent auf 31,14 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die SMA Solar-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 30,94 EUR aus. Bei 31,48 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 71.555 SMA Solar-Aktien gehandelt.

Bei 32,98 EUR markierte der Titel am 17.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SMA Solar-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2024 bei 11,34 EUR. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 174,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten SMA Solar-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 20,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SMA Solar am 13.11.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,94 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SMA Solar ein EPS von -0,27 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 449,88 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar 300,37 Mio. EUR umgesetzt.

In der SMA Solar-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -4,323 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

