SMA Solar Aktie News: SMA Solar tendiert am Mittag schwächer

Aktie im Fokus

Die Aktie von SMA Solar gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die SMA Solar-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 32,12 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die SMA Solar-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 32,12 EUR ab. Im Tief verlor die SMA Solar-Aktie bis auf 31,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,48 EUR. Zuletzt wechselten 37.129 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Bei 32,98 EUR erreichte der Titel am 17.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SMA Solar-Aktie derzeit noch 2,68 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,34 EUR. Dieser Wert wurde am 21.11.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 64,69 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten SMA Solar-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der SMA Solar-Aktie wird bei 20,00 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte SMA Solar am 13.11.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,94 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SMA Solar ein EPS von -0,27 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 449,88 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar 300,37 Mio. EUR umgesetzt.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -4,323 EUR je SMA Solar-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

SMA Solar-Aktie steigt nach Kaufempfehlung

SMA Solar-Aktie sackt ab: Wie erwartet weiter rote Zahlen - Umsatzplus dank Großkunden

SMA Solar: Beenden Sonderbelastungen die Erholungsrally?