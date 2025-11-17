SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Montagnachmittag gefragt

So bewegt sich SMA Solar

Die Aktie von SMA Solar gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die SMA Solar-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,4 Prozent auf 32,16 EUR.

Die SMA Solar-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 3,4 Prozent auf 32,16 EUR. Bei 32,98 EUR markierte die SMA Solar-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,30 EUR. Der Tagesumsatz der SMA Solar-Aktie belief sich zuletzt auf 112.655 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.11.2025 bei 32,98 EUR. Gewinne von 2,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2024 Kursverluste bis auf 11,34 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 64,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 20,00 EUR für die SMA Solar-Aktie aus.

SMA Solar veröffentlichte am 13.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,94 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SMA Solar in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 449,88 Mio. EUR im Vergleich zu 300,37 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Experten gehen davon aus, dass SMA Solar im Jahr 2025 -4,323 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

