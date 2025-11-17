DAX23.704 -0,7%Est505.645 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.172 +1,0%Euro1,1598 -0,2%Öl64,35 +0,1%Gold4.079 ±-0,0%
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittag mit Kursplus

17.11.25 12:04 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von SMA Solar. Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 31,44 EUR.

Das Papier von SMA Solar konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 31,44 EUR. Bei 32,98 EUR erreichte die SMA Solar-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,30 EUR. Zuletzt wechselten 83.155 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Am 17.11.2025 markierte das Papier bei 32,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,90 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2024 bei 11,34 EUR. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 177,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte SMA Solar 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 20,00 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SMA Solar am 13.11.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,94 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SMA Solar -0,27 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 449,88 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar 300,37 Mio. EUR umgesetzt.

Laut Analysten dürfte SMA Solar im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -4,323 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SMA Solar Technology AG

Nachrichten zu SMA Solar AG

Analysen zu SMA Solar AG

DatumRatingAnalyst
11:31SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
27.10.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
23.10.2025SMA Solar HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
