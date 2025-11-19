SMA Solar Aktie News: SMA Solar springt am Mittwochnachmittag an

Aktienentwicklung

Die Aktie von SMA Solar gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die SMA Solar-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 15,3 Prozent auf 35,30 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 15,3 Prozent auf 35,30 EUR. Die SMA Solar-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 35,76 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,80 EUR. Der Tagesumsatz der SMA Solar-Aktie belief sich zuletzt auf 321.252 Aktien.

Am 19.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,76 EUR. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 1,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,34 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 211,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für SMA Solar-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SMA Solar-Aktie bei 25,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte SMA Solar am 13.11.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,94 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 49,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 449,88 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 300,37 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -4,372 EUR je SMA Solar-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

SMA Solar-Aktie steigt nach Kaufempfehlung

SMA Solar-Aktie sackt ab: Wie erwartet weiter rote Zahlen - Umsatzplus dank Großkunden

SMA Solar: Beenden Sonderbelastungen die Erholungsrally?