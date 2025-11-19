DAX23.204 +0,1%Est505.552 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,28 -4,1%Nas22.531 +0,4%Bitcoin77.588 -3,2%Euro1,1539 -0,4%Öl63,49 -2,1%Gold4.071 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens 723610 Lufthansa 823212 SAP 716460 Tesla A1CX3T Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX beendet Handel stabil -- Mercedes-Benz, Siemens Energy, Rheinmetall, TKMS, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
DAX behauptet sich: 23.000-Punkte-Marke im Blick - Fokus auf NVIDIA-Bilanz am Abend DAX behauptet sich: 23.000-Punkte-Marke im Blick - Fokus auf NVIDIA-Bilanz am Abend
Bilfinger - Industrie-Service-Dienstleister profitiert von Konjunkturbelebung und Energiewende! Bilfinger - Industrie-Service-Dienstleister profitiert von Konjunkturbelebung und Energiewende!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Aktienentwicklung

SMA Solar Aktie News: SMA Solar springt am Mittwochnachmittag an

19.11.25 16:08 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar springt am Mittwochnachmittag an

Die Aktie von SMA Solar gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die SMA Solar-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 15,3 Prozent auf 35,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
34,86 EUR 2,90 EUR 9,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 15,3 Prozent auf 35,30 EUR. Die SMA Solar-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 35,76 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,80 EUR. Der Tagesumsatz der SMA Solar-Aktie belief sich zuletzt auf 321.252 Aktien.

Am 19.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,76 EUR. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 1,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,34 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 211,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für SMA Solar-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SMA Solar-Aktie bei 25,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte SMA Solar am 13.11.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,94 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 49,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 449,88 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 300,37 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -4,372 EUR je SMA Solar-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

SMA Solar-Aktie steigt nach Kaufempfehlung

SMA Solar-Aktie sackt ab: Wie erwartet weiter rote Zahlen - Umsatzplus dank Großkunden

SMA Solar: Beenden Sonderbelastungen die Erholungsrally?

Ausgewählte Hebelprodukte auf SMA Solar

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SMA Solar

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: SMA Solar

Nachrichten zu SMA Solar AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SMA Solar AG

DatumRatingAnalyst
18.11.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
27.10.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
23.10.2025SMA Solar HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
18.11.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
27.03.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
14.02.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
22.04.2024SMA Solar KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
17.11.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
27.10.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
23.10.2025SMA Solar HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
02.09.2025SMA Solar VerkaufenDZ BANK
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
18.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
07.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SMA Solar AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen