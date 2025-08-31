Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis gibt am Mittag ab

So bewegt sich Stellantis

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Stellantis. Die Stellantis-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 8,17 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 8,17 EUR. Das Tagestief markierte die Stellantis-Aktie bei 8,11 EUR. Bei 8,27 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Stellantis-Aktien beläuft sich auf 43.118 Stück.

Bei einem Wert von 15,26 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.08.2024). Der derzeitige Kurs der Stellantis-Aktie liegt somit 46,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 7,26 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.04.2025). Abschläge von 11,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,680 EUR an Stellantis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,262 EUR aus. Analysten bewerten die Stellantis-Aktie im Durchschnitt mit 9,83 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Stellantis am 03.03.2021. Das EPS belief sich auf 0,99 EUR gegenüber 0,99 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 28,59 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Stellantis 28,59 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Stellantis wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Stellantis rechnen Experten am 03.03.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Stellantis-Aktie in Höhe von 0,960 EUR im Jahr 2025 aus.

