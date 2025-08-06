Symrise Aktie News: Symrise gewinnt am Nachmittag an Boden

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Symrise. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 80,64 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 80,64 EUR. Die Symrise-Aktie legte bis auf 80,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 79,14 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 95.921 Symrise-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 125,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 55,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 77,46 EUR am 31.07.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,27 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 106,11 EUR je Symrise-Aktie an.

Symrise veröffentlichte am 14.03.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,46 EUR im Vorjahresvergleich. Symrise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 17.03.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,73 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

