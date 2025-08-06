DAX24.237 +1,3%ESt505.335 +1,4%Top 10 Crypto15,92 +3,4%Dow43.952 -0,6%Nas21.268 +0,5%Bitcoin100.139 +1,5%Euro1,1618 -0,3%Öl66,86 -0,2%Gold3.388 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Allianz 840400 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 Apple 865985 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street höher -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, IonQ, Allianz im Fokus
Top News
Euro legt zum US-Dollar weiter zu - Das steckt hinter dem Anstieg Euro legt zum US-Dollar weiter zu - Das steckt hinter dem Anstieg
SGL Carbon-Aktie tiefrot: Sanierung belastet Ergebnis bei SGL Carbon deutlich SGL Carbon-Aktie tiefrot: Sanierung belastet Ergebnis bei SGL Carbon deutlich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Kursverlauf

Symrise Aktie News: Symrise gewinnt am Nachmittag an Boden

07.08.25 16:08 Uhr
Symrise Aktie News: Symrise gewinnt am Nachmittag an Boden

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Symrise. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 80,64 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
80,56 EUR -0,14 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 80,64 EUR. Die Symrise-Aktie legte bis auf 80,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 79,14 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 95.921 Symrise-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 125,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 55,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 77,46 EUR am 31.07.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,27 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 106,11 EUR je Symrise-Aktie an.

Symrise veröffentlichte am 14.03.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,46 EUR im Vorjahresvergleich. Symrise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 17.03.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,73 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Symrise-Analyse: Kaufen-Bewertung von DZ BANK für Symrise-Aktie

Aktienempfehlung Symrise-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Neue Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Symrise-Aktie mit Overweight

Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Symrise

Nachrichten zu Symrise AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
01.08.2025Symrise KaufenDZ BANK
01.08.2025Symrise BuyUBS AG
01.08.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Symrise BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Symrise KaufenDZ BANK
01.08.2025Symrise BuyUBS AG
01.08.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Symrise BuyDeutsche Bank AG
30.07.2025Symrise BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
27.05.2025Symrise HoldJefferies & Company Inc.
06.05.2025Symrise HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2025Symrise NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
30.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
01.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
16.06.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2024Symrise SellGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2024Symrise SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Symrise AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen