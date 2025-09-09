DAX23.722 ±0,0%ESt505.376 +0,1%Top 10 Crypto15,77 +2,6%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin95.837 +0,5%Euro1,1703 -0,1%Öl67,03 +0,8%Gold3.646 +0,5%
Blick auf Aktienkurs

Symrise Aktie News: Symrise am Mittwochvormittag schwächer

10.09.25 09:25 Uhr
Symrise Aktie News: Symrise am Mittwochvormittag schwächer

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 82,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
82,20 EUR -0,68 EUR -0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 82,20 EUR ab. Die Symrise-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 81,94 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 81,94 EUR. Bisher wurden heute 13.837 Symrise-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 125,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 34,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 77,46 EUR. Dieser Wert wurde am 31.07.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 5,77 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 1,20 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,28 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 104,00 EUR an.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Symrise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 17.03.2027 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 3,71 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

