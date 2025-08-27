Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag kaum verändert

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Symrise hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 82,60 EUR bewegte sich die Symrise-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Symrise-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 82,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Symrise-Aktie bei 83,32 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Symrise-Aktie bis auf 82,48 EUR. Bei 82,92 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 63.317 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 125,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 51,33 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.07.2025 (77,46 EUR). Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 6,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Symrise-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,28 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 104,00 EUR.

Am 14.03.2017 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2016 endete. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 11.03.2026 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 17.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Symrise.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,71 EUR je Symrise-Aktie.

Redaktion finanzen.net

