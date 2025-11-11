T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US zeigt sich am Dienstagabend freundlich

DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,15 -3,6%Nas23.451 -0,3%Bitcoin88.753 -3,2%Euro1,1586 +0,2%Öl65,04 +1,5%Gold4.131 +0,4%
So bewegt sich T-Mobile US

11.11.25 20:23 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von T-Mobile US. Die T-Mobile US-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 211,04 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von T-Mobile US nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 2,5 Prozent auf 211,04 USD. Die T-Mobile US-Aktie zog in der Spitze bis auf 212,15 USD an. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 208,10 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 517.015 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.

Am 04.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 276,49 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die T-Mobile US-Aktie mit einem Kursplus von 31,01 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.11.2025 Kursverluste bis auf 199,46 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,49 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 2,83 USD an T-Mobile US-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,60 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 283,75 USD an.

T-Mobile US ließ sich am 23.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,41 USD. Im letzten Jahr hatte T-Mobile US einen Gewinn von 2,61 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 21,96 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 20,16 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2026 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je T-Mobile US-Aktie in Höhe von 10,06 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

