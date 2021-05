Delivery Hero-Aktie sinkt weiter

Am Freitagvormittag waren sie via XETRA das Schlusslicht im DAX mit minus 2,44 Prozent auf 104,10 Euro. In nur gut zwei Wochen haben sie nun schon mehr als ein Viertel ihres Börsenwertes verloren und inzwischen auch alle wichtigen charttechnischen Durchschnittslinien für den kurz-, mittel- und langfristigen Trend nach unten durchbrochen. Es droht der Rutsch auf ein Tief seit Anfang Dezember.

Auch starke Zahlen vom US-Börsenneuling und Rivalen DoorDash färbten nicht positiv auf die Delivery Hero-Anteile ab. Doordash hatte mit seinem Umsatz aus dem ersten Quarral die Erwartungen der Analysten übertroffen und verzeichnet eine anhaltend hohe Nachfrage nach Essensauslieferungen - ungeachtet der allmählich wieder öffnenden Restaurants und zunehmender Impfungen in der Bevölkerung.

