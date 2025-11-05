Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla zeigt sich am Mittwochabend gestärkt

Aktie im Blick

Die Aktie von Tesla gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,1 Prozent auf 462,34 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 4,1 Prozent auf 462,34 USD zu. In der Spitze gewann die Tesla-Aktie bis auf 464,75 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 452,03 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 10.347.797 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 19.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 488,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,66 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (214,25 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 291,50 USD je Tesla-Aktie an.

Tesla ließ sich am 22.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,39 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 28,10 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,18 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Tesla wird am 28.01.2026 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 3,12 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober

Tesla-Aktie deutlich im Minus: Norwegischer Ölfonds stellt sich gegen Musks Aktienpaket

Harte Konkurrenz durch Tesla & Co.: Google-Schwester Waymo beschleunigt US-Expansion - Alphabet-Aktie im Minus