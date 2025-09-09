Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla zeigt sich am Nachmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Tesla zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 347,78 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,2 Prozent auf 347,78 USD. Die Tesla-Aktie legte bis auf 352,20 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 350,32 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2.394.227 Tesla-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 488,50 USD erreichte der Titel am 19.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 40,46 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 212,12 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 39,01 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 249,38 USD je Tesla-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 23.07.2025. Das EPS wurde auf 0,33 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,42 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 25,50 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 22,50 Mrd. USD.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.10.2025 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 1,73 USD im Jahr 2025 aus.

