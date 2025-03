Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Tesla im Fokus

Die Aktie von Tesla gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Tesla-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 236,32 USD.

Das Papier von Tesla legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 236,32 USD. Die Tesla-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 238,00 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 233,47 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 6.582.631 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 19.12.2024 markierte das Papier bei 488,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 106,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 138,82 USD. Dieser Wert wurde am 23.04.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 41,26 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Tesla-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 250,00 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 29.01.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,72 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,49 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 25,71 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 25,17 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 29.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 2,80 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 letztendlich im Plus

Tesla-Aktie im Sinkflug: Wedbush-Analyst Dan Ives fordert Musk zum Kurswechsel auf

Tesla-Aktie nach Verlustserie erholt: So viel haben Shortseller mit Tesla-Verkäufen jüngst verdient