Aktienkurs aktuell

Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Nachmittag schwächer

27.08.25 16:10 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 351,06 USD ab.

Die Tesla-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,2 Prozent auf 351,06 USD nach. Der Kurs der Tesla-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 349,78 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 352,10 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.787.401 Tesla-Aktien.

Am 19.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 488,50 USD. 39,15 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 202,60 USD fiel das Papier am 29.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 42,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 249,38 USD.

Am 23.07.2025 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tesla ein EPS von 0,42 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Tesla im vergangenen Quartal 22,50 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tesla 25,50 Mrd. USD umsetzen können.

Am 15.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,71 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

