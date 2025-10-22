DAX24.151 -0,7%Est505.639 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,52 -3,9%Nas22.647 -1,3%Bitcoin93.065 -0,6%Euro1,1609 ±0,0%Öl62,63 +1,6%Gold4.080 -1,1%
22.10.25 20:23 Uhr
Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittwochabend mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Tesla. Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,5 Prozent auf 431,47 USD.

Die Tesla-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 431,47 USD. In der Spitze fiel die Tesla-Aktie bis auf 429,00 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 443,46 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 8.764.007 Tesla-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.12.2024 auf bis zu 488,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,22 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2024 Kursverluste bis auf 212,12 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 50,84 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 290,88 USD aus.

Tesla ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,42 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,50 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 11,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,50 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 28.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 28.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,75 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.net

