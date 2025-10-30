Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Donnerstagnachmittag leichter

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 4,0 Prozent auf 443,11 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Tesla-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 4,0 Prozent auf 443,11 USD. Die Tesla-Aktie gab in der Spitze bis auf 442,50 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 451,34 USD. Zuletzt wechselten 5.636.713 Tesla-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 488,50 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Bei einem Wert von 214,25 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Tesla-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 291,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 22.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,62 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 28,10 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 25,18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2026 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,68 USD je Tesla-Aktie.

