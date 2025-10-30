DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -3,8%Nas23.581 -1,6%Bitcoin92.488 -2,5%Euro1,1569 -0,3%Öl64,71 -0,3%Gold4.020 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 adidas A1EWWW Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich stabil -- Wall Street schließen im Minus -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Top News
Coinbase-Aktie fester: Krypto-Riese schlägt Erwartungen Coinbase-Aktie fester: Krypto-Riese schlägt Erwartungen
Reddit-Aktie steigt: Social Media-Konzern meldet mehr Umsatz und Gewinn Reddit-Aktie steigt: Social Media-Konzern meldet mehr Umsatz und Gewinn
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
Fokus auf Aktienkurs

Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Donnerstagabend mit Verlusten

30.10.25 20:23 Uhr
Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Donnerstagabend mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Tesla. Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,1 Prozent auf 442,79 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
381,35 EUR -14,80 EUR -3,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Tesla-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 4,1 Prozent auf 442,79 USD. Das Tagestief markierte die Tesla-Aktie bei 439,67 USD. Bei 451,34 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 11.518.320 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 19.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 488,50 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 214,25 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 51,61 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Tesla-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 291,50 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 22.10.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,39 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 28,10 Mrd. USD gegenüber 25,18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Tesla-Bilanz für Q4 2025 wird am 28.01.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,68 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla-Aktie: Tesla bringt mit "Mad Max" den Raser Modus zurück

BYD-Aktie dennoch unter Druck: Verkäufe in Europa verfünffachen sich

Aktien von Stellantis, NVIDIA, Uber & Foxconn stark: Kooperation bei Robotaxis

In eigener Sache

Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ROBYN BECK/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
23.10.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
23.10.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Tesla SellUBS AG
23.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
10.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
26.09.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
23.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Tesla SellUBS AG
08.10.2025Tesla SellUBS AG
03.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen