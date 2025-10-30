Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Donnerstagabend mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Tesla. Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,1 Prozent auf 442,79 USD.

Der Tesla-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 4,1 Prozent auf 442,79 USD. Das Tagestief markierte die Tesla-Aktie bei 439,67 USD. Bei 451,34 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 11.518.320 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 19.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 488,50 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 214,25 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 51,61 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Tesla-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 291,50 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 22.10.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,39 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 28,10 Mrd. USD gegenüber 25,18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Tesla-Bilanz für Q4 2025 wird am 28.01.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,68 USD fest.

