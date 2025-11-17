DAX23.536 -1,4%Est505.631 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 -0,6%Nas22.896 ±-0,0%Bitcoin80.337 -1,2%Euro1,1598 -0,2%Öl64,28 ±-0,0%Gold4.072 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Netflix 552484 SAP 716460 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Allianz 840400 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sackt ab -- Wall Street stabil -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Xpeng, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co. Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Aktienkurs aktuell

thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Nachmittag an Boden

17.11.25 16:08 Uhr
thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Nachmittag an Boden

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 9,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
9,42 EUR 0,09 EUR 0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 9,50 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die thyssenkrupp-Aktie bis auf 9,58 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,39 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 674.154 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.10.2025 bei 10,68 EUR. 12,44 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,46 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 74,12 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem thyssenkrupp seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,143 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 9,70 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

Am 14.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,45 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,29 Prozent auf 8,15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 8,99 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 09.12.2025 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. thyssenkrupp dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,274 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur thyssenkrupp-Aktie

MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in thyssenkrupp von vor einem Jahr abgeworfen

TKMS-Aktie verliert: Börsenneuling mit schwacher Wochenperformance

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: thyssenkrupp AG

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
07.11.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.09.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
14.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
11.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
12.06.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
27.05.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
07.11.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
29.07.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
16.07.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
25.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
19.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen