thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Nachmittag an Boden

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 9,50 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 9,50 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die thyssenkrupp-Aktie bis auf 9,58 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,39 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 674.154 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.10.2025 bei 10,68 EUR. 12,44 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,46 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 74,12 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem thyssenkrupp seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,143 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 9,70 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

Am 14.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,45 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,29 Prozent auf 8,15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 8,99 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 09.12.2025 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. thyssenkrupp dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,274 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

