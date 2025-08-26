thyssenkrupp Aktie News: Anleger schicken thyssenkrupp am Mittag ins Minus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 9,01 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 9,01 EUR. In der Spitze büßte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 8,94 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,19 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 428.504 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,62 EUR) erklomm das Papier am 21.07.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 22,39 Prozent niedriger. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,77 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 69,29 Prozent sinken.

thyssenkrupp-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,156 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,78 EUR an.

Am 15.05.2025 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,25 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 8,58 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 8,99 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 20.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,282 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

thyssenkrupp rückt bei U-Boot-Auftrag aus Kanada in die enge Wahl - Aktie dennoch tiefer

MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in thyssenkrupp von vor 3 Jahren verdient

MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in thyssenkrupp von vor einem Jahr abgeworfen