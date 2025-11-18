TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Aktienentwicklung

Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,9 Prozent auf 66,75 EUR nach.

Der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 2,9 Prozent auf 66,75 EUR. Das bisherige Tagestief markierte TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bei 65,55 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 67,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 98.640 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 74,50 EUR.

TKMS thyssenkrupp Marine Systems ließ sich am 13.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Den erwarteten Gewinn je TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,66 EUR fest.

