TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,9 Prozent auf 66,75 EUR nach.
Der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 2,9 Prozent auf 66,75 EUR. Das bisherige Tagestief markierte TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bei 65,55 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 67,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 98.640 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 74,50 EUR.
TKMS thyssenkrupp Marine Systems ließ sich am 13.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Den erwarteten Gewinn je TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,66 EUR fest.
22.10.2025
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
Deutsche Bank AG
21.10.2025
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
Bernstein Research
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|22.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
