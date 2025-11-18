DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,79 +2,4%Nas22.423 -1,3%Bitcoin80.610 +1,5%Euro1,1574 -0,1%Öl64,05 ±0,0%Gold4.063 +0,4%
Aktienentwicklung

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Dienstagnachmittag im Minusbereich

18.11.25 16:08 Uhr
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,9 Prozent auf 66,75 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
67,35 EUR -1,40 EUR -2,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 2,9 Prozent auf 66,75 EUR. Das bisherige Tagestief markierte TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bei 65,55 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 67,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 98.640 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 74,50 EUR.

TKMS thyssenkrupp Marine Systems ließ sich am 13.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Den erwarteten Gewinn je TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,66 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie

Bundesregierung hebt Exportverbot nach Israel auf: Wie Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und Co. reagieren

Rheinmetall-Aktie in Rot: Steht ein Fregatten-Großauftrag auf der Kippe?

Rüstungsbranche im Visier: Das ist los bei den Aktien von RENK, Rheinmetall, HENSOLDT & TKMS

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

DatumRatingAnalyst
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research

