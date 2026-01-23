DAX24.859 ±0,0%Est505.940 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,94 +0,1%Nas23.562 +0,5%Bitcoin76.576 +0,6%Euro1,1777 +0,2%Öl65,85 +2,3%Gold4.981 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 CSG Group A420X0 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Bayer BAY001 BioNTech (ADRs) A2PSR2 adidas A1EWWW BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Carl Zeiss Meditec 531370
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht etwas höher ins Wochenende -- CSG mit Mega-IPO -- Intel, Microsoft, Lufthansa, Plug Power, VW, DroneShield, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Alibaba, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Ruhiger Wochenausklang am Freitag: DAX geht mit überschaubaren Bewegungen ins Wochenende Ruhiger Wochenausklang am Freitag: DAX geht mit überschaubaren Bewegungen ins Wochenende
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

Top-News: Das war diese Woche wichtig

Kaufempfehlungen KW 4Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Weiterer Höhenflug?Gold, Silber & Kupfer mit Preissprung Ende 2025 - So könnte es 2026 weitergehen

Gold, Silber & Kupfer mit Preissprung Ende 2025 - So könnte es 2026 weitergehen

Bilanz steht anSAP-Aktie fällt: Quartalszahlen könnten positiv überraschen - Kooperation mit Fresenius

SAP-Aktie fällt: Quartalszahlen könnten positiv überraschen - Kooperation mit Fresenius

Starker BörsengangCSG-Aktie läutet IPO-Jahr 2026 mit Knall ein - So regieren Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS

CSG-Aktie läutet IPO-Jahr 2026 mit Knall ein - So regieren Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS

ExpertenstimmeNovo Nordisk von Analyst abgestraft - Aktie reagiert mit Verlusten

Novo Nordisk von Analyst abgestraft - Aktie reagiert mit Verlusten

Analyse im BlickSiemens Energy-Aktie in Rot: UBS AG vergibt Sell

Siemens Energy-Aktie in Rot: UBS AG vergibt Sell

Konflikt in der ArktisTrump will Grönland - Welche Aktien laut einem Experten wichtig werden könnten

Trump will Grönland - Welche Aktien laut einem Experten wichtig werden könnten

SchattenseitenRekordrally der NVIDIA-Aktie vor dem Aus? Warum der KI-Gigant 2026 ins Straucheln geraten könnte

Rekordrally der NVIDIA-Aktie vor dem Aus? Warum der KI-Gigant 2026 ins Straucheln geraten könnte

Defense-TeamDeutsche Telekom-Aktie zieht an: Einstieg in Verteidigungsmarkt geplant

Deutsche Telekom-Aktie zieht an: Einstieg in Verteidigungsmarkt geplant

Fast-Track-StatusFDA beschleunigt Prüfung von BioNTechs Tumortherapie - So reagiert die Aktie

FDA beschleunigt Prüfung von BioNTechs Tumortherapie - So reagiert die Aktie

Streamingriese mit BilanzNetflix-Aktie von Aussetzung der Rückkäufe belastet: Bilanz weist Gewinn- und Umsatzsprung aus

Netflix-Aktie von Aussetzung der Rückkäufe belastet: Bilanz weist Gewinn- und Umsatzsprung aus

Streit um GrönlandAktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT: Rüstungswerte von Trumps Kehrtwende belastet

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT: Rüstungswerte von Trumps Kehrtwende belastet

Bilanz des Chip-RiesenIntel-Aktie sackt ab: Mehr Umsatz, weniger Gewinn - Ausblick enttäuscht

Intel-Aktie sackt ab: Mehr Umsatz, weniger Gewinn - Ausblick enttäuscht

Nach Trump-WendeMarkterholung geht an SAP-Aktie vorbei - Analyst sieht Stimmung am Boden

Markterholung geht an SAP-Aktie vorbei - Analyst sieht Stimmung am Boden

HerausforderungenBYD-Aktie unter Druck: Chancen, Risiken und Analystenmeinungen im Blick

BYD-Aktie unter Druck: Chancen, Risiken und Analystenmeinungen im Blick

SchlagabtauschRyanair-Aktie im Blick: Droht eine überraschende Übernahme durch Tesla CEO-Musk?

Ryanair-Aktie im Blick: Droht eine überraschende Übernahme durch Tesla CEO-Musk?

Zahlreiche BelastungenCarl Zeiss Meditec-Aktie bricht zweistellig ein: Jahresausblick nach schwachem Start kassiert

Carl Zeiss Meditec-Aktie bricht zweistellig ein: Jahresausblick nach schwachem Start kassiert

Rating im BlickMoody‘s wird zuversichtlicher für die RENK-Aktie: So reagieren Rheinmetall, HENSOLDT und TKMS

Moody‘s wird zuversichtlicher für die RENK-Aktie: So reagieren Rheinmetall, HENSOLDT und TKMS

Starke NachfrageGoldman Sachs erhöht Ausblick für Goldpreis

Goldman Sachs erhöht Ausblick für Goldpreis

Quantenaktie im FokusD-Wave Quantum-Aktie: Chancen und Risiken nach dem kräftigen Kursanstieg

D-Wave Quantum-Aktie: Chancen und Risiken nach dem kräftigen Kursanstieg

Tech-RallyARK schlägt den Markt 2025: Das sind Cathie Woods Top-Aktien für 2026

ARK schlägt den Markt 2025: Das sind Cathie Woods Top-Aktien für 2026

Schwache Performanceadidas-Aktie tiefrot: Das sind die Belastungsfaktoren

adidas-Aktie tiefrot: Das sind die Belastungsfaktoren

Verwässerung möglichDroneShield-Aktie tiefer: Erreichter Meilenstein sorgt für Freigabe von Performance-Optionen

DroneShield-Aktie tiefer: Erreichter Meilenstein sorgt für Freigabe von Performance-Optionen

Ende einer ÄraBerkshire Hathaway-Aktie: Nach Buffett-Rücktritt - öffnet sich das Unternehmen jetzt für Bitcoin?

Berkshire Hathaway-Aktie: Nach Buffett-Rücktritt - öffnet sich das Unternehmen jetzt für Bitcoin?

QuantencomputingmarktD-Wave im Fokus: So schlägt sich die Aktie nach der Akquisition von Quantum Circuits

D-Wave im Fokus: So schlägt sich die Aktie nach der Akquisition von Quantum Circuits

KlarstellungBYD-Aktie im Blick: E-Autobauer weist Spekulationen über fliegendes Auto zurück

BYD-Aktie im Blick: E-Autobauer weist Spekulationen über fliegendes Auto zurück

Von "Sell" auf "Buy"Siemens Energy-Aktie setzt Rekordjagd fort: UBS-Analyst vollzieht 180-Grad-Wende

Siemens Energy-Aktie setzt Rekordjagd fort: UBS-Analyst vollzieht 180-Grad-Wende

Neues SehvermögenBayer-Aktie freundlich: FDA gibt Netzhaut-Zelltherapie Orphan-Drug-Status

Bayer-Aktie freundlich: FDA gibt Netzhaut-Zelltherapie Orphan-Drug-Status

ErholungNovo Nordisk-Aktie steigt: Zwischen Analystenstimmen und Erleichterung um Zollrücknahme

Novo Nordisk-Aktie steigt: Zwischen Analystenstimmen und Erleichterung um Zollrücknahme

WarnsignalXRP-Prognose 2026: Finanzexperte sieht fehlende Katalysatoren als größtes Risiko

XRP-Prognose 2026: Finanzexperte sieht fehlende Katalysatoren als größtes Risiko

Konzernbereich AutomobileVW-Aktie klettert: Automobile-Sparte übertrifft Prognose bei Cashflow und Liquidität deutlich

VW-Aktie klettert: Automobile-Sparte übertrifft Prognose bei Cashflow und Liquidität deutlich

Teure FehlkäufeJim Cramer warnt vor riskanter Börsenrally: Diese Aktien sollten Anleger lieber meiden

Jim Cramer warnt vor riskanter Börsenrally: Diese Aktien sollten Anleger lieber meiden