TRATON Aktie News: TRATON am Donnerstagmittag nahezu unverändert
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 29,02 EUR.
Werte in diesem Artikel
Mit einem Kurs von 29,02 EUR zeigte sich die TRATON-Aktie im XETRA-Handel um 11:46 Uhr kaum verändert. Bei 29,18 EUR markierte die TRATON-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die TRATON-Aktie bis auf 29,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 26.593 TRATON-Aktien den Besitzer.
Am 07.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,45 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,49 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,12 EUR am 09.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,07 EUR. Im Vorjahr erhielten TRATON-Aktionäre 1,70 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der TRATON-Aktie wird bei 35,09 EUR angegeben.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TRATON am 29.10.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,22 Prozent zurück. Hier wurden 10,42 Mrd. EUR gegenüber 11,87 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Am 17.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von TRATON veröffentlicht werden.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,35 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|TRATON Buy
|UBS AG
|04.11.2025
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2025
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.2025
|TRATON Halten
|DZ BANK
|30.10.2025
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|TRATON Buy
|UBS AG
|30.10.2025
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|TRATON Buy
|UBS AG
|29.10.2025
|TRATON Buy
|Warburg Research
|07.10.2025
|TRATON Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2025
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.2025
|TRATON Halten
|DZ BANK
|29.10.2025
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.2025
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.05.2021
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|14.01.2021
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|15.10.2020
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|08.09.2020
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
