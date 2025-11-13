TRATON Aktie News: TRATON gewinnt am Donnerstagnachmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von TRATON. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 29,04 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr sprang die TRATON-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 29,04 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die TRATON-Aktie sogar auf 29,18 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 29,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 48.073 TRATON-Aktien umgesetzt.
Am 07.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 38,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TRATON-Aktie 32,40 Prozent zulegen. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,12 EUR. Mit Abgaben von 13,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2024 1,70 EUR an TRATON-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,07 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 35,09 EUR aus.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte TRATON am 29.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,65 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,45 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,22 Prozent auf 10,42 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,87 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
TRATON dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 17.03.2026 präsentieren.
Experten taxieren den TRATON-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,35 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie
MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor 5 Jahren verdient
MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TRATON-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Oktober 2025: Experten empfehlen TRATON-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Ausgewählte Hebelprodukte auf TRATON
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TRATON
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: TRATON GROUP
Nachrichten zu TRATON
Analysen zu TRATON
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|TRATON Buy
|UBS AG
|04.11.2025
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2025
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.2025
|TRATON Halten
|DZ BANK
|30.10.2025
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|TRATON Buy
|UBS AG
|30.10.2025
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|TRATON Buy
|UBS AG
|29.10.2025
|TRATON Buy
|Warburg Research
|07.10.2025
|TRATON Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2025
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.2025
|TRATON Halten
|DZ BANK
|29.10.2025
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.2025
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.05.2021
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|14.01.2021
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|15.10.2020
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|08.09.2020
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TRATON nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen