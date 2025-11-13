TRATON Aktie News: TRATON gewinnt am Donnerstagnachmittag

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von TRATON. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 29,04 EUR zu.

Um 15:53 Uhr sprang die TRATON-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 29,04 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die TRATON-Aktie sogar auf 29,18 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 29,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 48.073 TRATON-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 38,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TRATON-Aktie 32,40 Prozent zulegen. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,12 EUR. Mit Abgaben von 13,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 1,70 EUR an TRATON-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,07 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 35,09 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte TRATON am 29.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,65 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,45 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,22 Prozent auf 10,42 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,87 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

TRATON dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 17.03.2026 präsentieren.

Experten taxieren den TRATON-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,35 EUR je Aktie.

