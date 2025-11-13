DAX24.052 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 +1,2%Nas22.964 -1,9%Bitcoin86.655 -1,1%Euro1,1646 +0,5%Öl63,11 +0,7%Gold4.207 +0,2%
Notierung im Fokus

TRATON Aktie News: TRATON gewinnt am Donnerstagnachmittag

13.11.25 16:08 Uhr
TRATON Aktie News: TRATON gewinnt am Donnerstagnachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von TRATON. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 29,04 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
29,06 EUR 0,10 EUR 0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr sprang die TRATON-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 29,04 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die TRATON-Aktie sogar auf 29,18 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 29,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 48.073 TRATON-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 38,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TRATON-Aktie 32,40 Prozent zulegen. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,12 EUR. Mit Abgaben von 13,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 1,70 EUR an TRATON-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,07 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 35,09 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte TRATON am 29.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,65 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,45 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,22 Prozent auf 10,42 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,87 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

TRATON dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 17.03.2026 präsentieren.

Experten taxieren den TRATON-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,35 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

Nachrichten zu TRATON

DatumMeistgelesen
Analysen zu TRATON

DatumRatingAnalyst
05.11.2025TRATON BuyUBS AG
04.11.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
31.10.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
30.10.2025TRATON HaltenDZ BANK
30.10.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.11.2025TRATON BuyUBS AG
30.10.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025TRATON BuyUBS AG
29.10.2025TRATON BuyWarburg Research
07.10.2025TRATON BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
04.11.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
31.10.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
30.10.2025TRATON HaltenDZ BANK
29.10.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
29.10.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.05.2021TRATON UnderperformBernstein Research
14.01.2021TRATON UnderperformBernstein Research
15.10.2020TRATON UnderperformBernstein Research
08.09.2020TRATON UnderperformBernstein Research

