TUI Aktie News: TUI am Mittag mit roten Vorzeichen

Kurs der TUI

Die Aktie von TUI gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die TUI-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 5,59 EUR abwärts.

Der TUI-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 5,59 EUR. In der Spitze büßte die TUI-Aktie bis auf 5,58 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,65 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 819.475 TUI-Aktien.

Am 18.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,70 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TUI-Aktie mit einem Kursplus von 109,09 Prozent wieder erreichen. Am 01.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 6,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,57 EUR je TUI-Aktie an.

TUI gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als TUI mit -1,16 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.286,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.433,20 EUR in den Büchern gestanden.

TUI dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 06.12.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.12.2024 erwartet.

In der TUI-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,929 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

