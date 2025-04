TUI Aktie News: Anleger schicken TUI am Dienstagmittag ins Plus

Kurs der TUI

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von TUI. Zuletzt stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 6,95 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 6,95 EUR. Die TUI-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 7,05 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,84 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.564.015 TUI-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.12.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,81 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,05 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TUI-Aktie 37,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,063 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TUI-Aktie bei 8,80 EUR.

TUI ließ sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,17 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI -0,24 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TUI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,87 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,30 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte TUI am 14.05.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 20.05.2026 dürfte TUI die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,18 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

