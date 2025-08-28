TUI - Bodenbildung gewinnt an Konturen
29.08.25 09:10 Uhr
Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich
Werbung
Bodenbildung gewinnt an Konturen
Mit Hilfe von insgesamt sieben Indikatoren analysieren wir jede Woche die 160 deutschen „blue chips“ aus DAX®, MDAX® und SDAX®. Die mehrheitlich trendfolgende, aber vor allem objektive Selektion, spült immer wieder spannende Tradingkandidaten an die Oberfläche. So sind wir aktuell nach langer Zeit mal wieder auf die TUI-Aktie aufmerksam geworden. Wichtig ist, zusätzlich zu unserem Indikatormodell, aber im zweiten Schritt dann der Abgleich mit dem eigentlichen Chartverlauf, welcher derzeit ebenfalls zu gefallen weiß. Schließlich konnte der Titel zuletzt die 38-Monats-Linie (akt. bei 7,31 EUR) zurückerobern sowie den seit dem Jahr 2018 bestehenden Abwärtstrend (akt. bei 7,44 EUR) zu den Akten legen. Was jetzt aus charttechnischer Sicht noch fehlt, ist ein Spurt über die Widerstandszone bei 8,80/9,80 EUR, denn dieser Spurt würde die Bodenbildung der letzten zwei Jahre abschließen (siehe Chart). Aus der Höhe der unteren Umkehr ergibt sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von 3,50 EUR bzw. ein Kursziel im Bereich von 12,30 EUR. Um die gute Ausgangslage nicht zu gefährden, gilt es indes auf der Unterseite, die o. g. Kombination aus der ehemaligen Trendlinie und dem gleitenden Durchschnitt nicht mehr zu verletzen.
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus.
Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
Mit Hilfe von insgesamt sieben Indikatoren analysieren wir jede Woche die 160 deutschen „blue chips“ aus DAX®, MDAX® und SDAX®. Die mehrheitlich trendfolgende, aber vor allem objektive Selektion, spült immer wieder spannende Tradingkandidaten an die Oberfläche. So sind wir aktuell nach langer Zeit mal wieder auf die TUI-Aktie aufmerksam geworden. Wichtig ist, zusätzlich zu unserem Indikatormodell, aber im zweiten Schritt dann der Abgleich mit dem eigentlichen Chartverlauf, welcher derzeit ebenfalls zu gefallen weiß. Schließlich konnte der Titel zuletzt die 38-Monats-Linie (akt. bei 7,31 EUR) zurückerobern sowie den seit dem Jahr 2018 bestehenden Abwärtstrend (akt. bei 7,44 EUR) zu den Akten legen. Was jetzt aus charttechnischer Sicht noch fehlt, ist ein Spurt über die Widerstandszone bei 8,80/9,80 EUR, denn dieser Spurt würde die Bodenbildung der letzten zwei Jahre abschließen (siehe Chart). Aus der Höhe der unteren Umkehr ergibt sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von 3,50 EUR bzw. ein Kursziel im Bereich von 12,30 EUR. Um die gute Ausgangslage nicht zu gefährden, gilt es indes auf der Unterseite, die o. g. Kombination aus der ehemaligen Trendlinie und dem gleitenden Durchschnitt nicht mehr zu verletzen.
TUI (Monthly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart TUI
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
Nachrichten zu TUI AG
Werbung
Analysen zu TUI AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|TUI Neutral
|UBS AG
|14.08.2025
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.2025
|TUI Neutral
|UBS AG
|13.08.2025
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.2025
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.2025
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2025
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.2025
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|TUI Neutral
|UBS AG
|14.08.2025
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|TUI Neutral
|UBS AG
|13.08.2025
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.02.2025
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|02.08.2024
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.03.2024
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.02.2024
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|06.12.2023
|TUI Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TUI AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"