ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 22. Dezember

03.12.25 06:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Airtel Africa
3,52 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Asseco Poland S.A.Shs
47,20 EUR -0,02 EUR -0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DiaSorin S.p.A.Az.
61,52 EUR 0,04 EUR 0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hemnet AB Registered Shs
15,04 EUR -0,76 EUR -4,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Huber + Suhner AG
146,00 CHF 0,00 CHF 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LANXESS AG
17,95 EUR 0,45 EUR 2,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ocado Group PLC
1,99 EUR -0,04 EUR -1,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SEB S.A.
47,92 EUR -0,32 EUR -0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tate & Lyle PLC Registered Shs
4,26 EUR -0,01 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verisure PLC Registered Shs
15,36 EUR 0,20 EUR 1,29%
Charts|News|Analysen


DOW JONES--Folgende Änderungen werden zum Handelsbeginn am 22. Dezember wirksam:

===

+ STOXX-600

Wer­bung

AUFNAHME

- Airtel Africa

- Asseco Poland

- De Longhi

- Huber + Suhner

- Quilter

- Verisure

+ STOXX-600

HERAUSNAHME

- Diasorin

- Hemnet

- Lanxess

- Ocado

- SEB

- Tate & Lyle

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2025 00:20 ET (05:20 GMT)

