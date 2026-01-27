DAX24.823 -0,3%Est505.933 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,62 +2,0%Nas23.796 -0,1%Bitcoin74.974 +1,1%Euro1,1936 -0,9%Öl67,82 +0,2%Gold5.300 +2,3%
Umsatz gestiegen

GE Vernova-Aktie etwas tiefer: GE Vernova mit vollen Auftragsbüchern

28.01.26 17:00 Uhr
GE Vernova-Aktie im Minus: Volle Auftragsbücher dank wachsendem Energiehunger | finanzen.net

Der Energietechnikkonzern GE Vernova blickt dank des weltweiten Energiehungers auf pralle Auftragsbücher.

Insbesondere neue Bestellungen im Gasgeschäft trieben den Auftragseingang im vierten Quartal an, der organisch um 65 Prozent auf 22,2 Milliarden US-Dollar anschwoll. Darin ausgeklammert sind Währungs- und Portfolioeffekte.

Wie der Konkurrent von Siemens Energy am Mittwoch weiter mitteilte, erreichte der Auftragsbestand zum Jahresende 150 Milliarden Dollar. Der Auftragsbestand für Gasturbinen legte demzufolge von zuvor 33 auf 40 Gigawatt zu. Neben dem Gas-Geschäft zeigte sich auch die Netztechnik weiter robust.

Unternehmen wie GE Vernova und Siemens Energy kommt derzeit ein sprunghafter Anstieg des Strombedarfs zugute, der durch die Rechenzentren, die KI-Anwendungen betreiben, neue Fabriken und die allgemeine Elektrifizierung verursacht wird. Die Aktie von Vernova stieg vorbörslich kurzzeitig um mehr als sieben Prozent und verhalf Siemens Energy auf ein Rekordhoch, bevor die Gewinne bei beiden Papiere wieder abbröckelten. Im New Yorker Handel verliert Vernova zeitweise 0,28 Prozent auf 690,77 US-Dollar.

Der Umsatz von Vernova stieg im Schlussquartal um vier Prozent auf fast elf Milliarden Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Organisch lag das Plus bei zwei Prozent. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich dagegen nur marginal von rund 1,1 auf 1,16 Milliarden Dollar - es lag damit etwas unter dem von der Nachrichtenagentur Bloomberg zusammengestellten Analystenkonsens. Unter dem Strich verdiente GE Vernova mit 3,7 Milliarden Dollar zwar ein Vielfaches mehr als im Vorjahr, profitierte aber von einem Steuervorteil von 2,9 Milliarden Dollar.

Der Energietechnikkonzern erhöhte zudem seine Prognosen für die Jahre 2026 bis 2028. In dem Ausblick enthalten ist nun der auf Transformatoren spezialisierte Hersteller Prolec, den Vernova vollständig übernehmen wird. Der Abschluss der Akquisition ist für Anfang Februar geplant.

/nas/tav

CAMBRIDGE (dpa-AFX)

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

