Gerresheimer-Aktie schwächelt trotzdem: Gerresheimer weiter auf Wachstumskurs

In das neue Geschäftsjahr ist die Gerresheimer AG nach eigenen Angaben "sehr gut" gestartet, und sieht sich in einer ausgezeichneten Position, ihr profitables Wachstum weiter zu beschleunigen.

Im Schlussquartal per Ende November steigerte Gerresheimer den Umsatz auf 436,1 (Vorjahr 402,8) Millionen Euro. Damit wurde die Analystenschätzung von 436 Millionen Euro punktgenau getroffen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erreichte 95,4 Millionen Euro, und lag damit sowohl unter dem Vorjahreswert von 99,9 Millionen Euro als auch unter dem Analystenkonsens von 100 Millionen Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge verschlechterte sich entsprechend auf 21,9 von 24,8 Prozent.

Bereinigt und unterm Strich verdiente das Düsseldorfer MDAX-Unternehmen im Schlussquartal 42,2 (41,8) Millionen Euro. Analysten hatten Gerresheimer mit im Mittel 43 Millionen Euro etwas mehr zugetraut.

Im gesamten am 30. November beendeten Geschäftsjahr 2021 setzte Gerresheimer knapp 1,5 Milliarden Euro um. Dabei wuchs das Kerngeschäft um 5,7 (organisch 7,6) Prozent. Gerresheimer war von einem Umsatzplus am oberen Ende der in Aussicht gestellten Bandbreite im einstelligen Prozentbereich im Kerngeschäft ausgegangen.

Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg auf 4,13 (3,90) Euro. Hier hatte Gerresheimer eine Zunahme um rund 10 Prozent in Aussicht gestellt.

Die Aktionäre sollen wie im Vorjahr eine Dividende von 1,25 Euro je Aktie erhalten.

Für das laufende Geschäftsjahr plant der Hersteller von Primärverpackungen aus Spezialglas und Kunststoffen für die Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie mit einem organischen Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich, einer organischen Steigerung des bereinigten EBITDA um einen hohen einstelligen Prozentsatz und einem Plus beim bereinigtes Ergebnis je Aktie im ebenfalls hohen einstelligen Prozentbereich.

Zudem hob Gerresheimer die Mittelfrist-Prognose an, die nun eine bereinigte EBITDA-Marge von 23 bis 25 Prozent vorsieht.

Via XETRA gibt die Gerresheimer-Aktie aktuell um 3,65 Prozent auf 72,50 Euro ab.

FRANKFURT (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Gerresheimer AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Gerresheimer AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Gerresheimer AG

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG