07.08.25 12:07 Uhr
Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verteuert sich am Donnerstagmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Unilever. Zuletzt stieg die Unilever-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 45,54 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Unilever plc
52,38 EUR 0,32 EUR 0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:48 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 45,54 GBP. Die Unilever-Aktie zog in der Spitze bis auf 45,56 GBP an. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 45,29 GBP. Zuletzt wechselten via London 311.255 Unilever-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 50,34 GBP erreichte der Titel am 10.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Unilever-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.02.2025 bei 43,11 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 5,34 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Unilever seine Aktionäre 2024 mit 1,48 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 49,80 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Unilever am 03.02.2011 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Unilever am 05.02.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2027 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,98 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie mit leichten Gewinnen: Unilever schneidet besser ab als erwartet - Abspaltung des Eis-Geschäfts im Plan

Stoxx Europe 50-Wert Unilever-Aktie: Diese Dividendenausschüttung zahlt Unilever

Unilever-Aktie in Grün: Unilever bestätigt Ausblick - nur geringe Auswirkungen durch US-Zölle

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

mehr Analysen