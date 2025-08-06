Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Kurs der Unilever

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 45,57 GBP.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der London-Sitzung 0,9 Prozent auf 45,57 GBP zu. Die Unilever-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 45,62 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,29 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 719.318 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,34 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Unilever-Aktie derzeit noch 10,47 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 43,11 GBP ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

Unilever-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,85 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 50,05 GBP.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,29 GBP. Im letzten Jahr hatte Unilever einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 9,29 Mrd. GBP umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 04.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Unilever.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,98 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

