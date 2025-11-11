DAX23.984 +0,1%Est505.695 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,26 -2,9%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.586 -1,2%Euro1,1573 +0,1%Öl64,46 +0,6%Gold4.141 +0,6%
Unilever im Blick

Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Dienstagmittag freundlich

11.11.25 12:04 Uhr
Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Dienstagmittag freundlich

Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im London-Handel gewannen die Unilever-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Unilever plc
52,88 EUR 0,04 EUR 0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Unilever legte um 11:48 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,6 Prozent auf 46,16 GBP. Bei 46,25 GBP erreichte die Unilever-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 46,25 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 149.988 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 23.04.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 49,10 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,36 Prozent. Am 19.02.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,11 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 6,62 Prozent würde die Unilever-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,48 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,81 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,91 GBP.

Am 03.02.2011 lud Unilever zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2010 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 GBP, nach 0,29 GBP im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP im Vergleich zu 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 04.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,98 EUR je Unilever-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Unilever plc

DatumMeistgelesen
