So entwickelt sich Unilever

Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verbilligt sich am Nachmittag

15.08.25 16:13 Uhr
Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verbilligt sich am Nachmittag

Die Aktie von Unilever gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Unilever-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 44,91 GBP abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der London-Sitzung 0,5 Prozent auf 44,91 GBP. Der Kurs der Unilever-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 44,83 GBP nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,10 GBP. Zuletzt wechselten 1.267.672 Unilever-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 50,34 GBP erreichte der Titel am 10.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Unilever-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.02.2025 bei 43,11 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Unilever-Aktie 4,01 Prozent sinken.

Für Unilever-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,83 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 51,63 GBP für die Unilever-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 03.02.2011. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 GBP, nach 0,29 GBP im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Unilever im vergangenen Quartal 9,29 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Unilever 9,29 Mrd. GBP umsetzen können.

Am 05.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 04.02.2027 dürfte Unilever die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2025 2,98 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

mehr Analysen