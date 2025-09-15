Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,9 Prozent auf 45,47 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,9 Prozent auf 45,47 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Unilever-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 45,31 GBP aus. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,57 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 388.679 Unilever-Aktien.

Am 18.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,02 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 10,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.02.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 43,11 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Unilever-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,83 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Unilever 1,48 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,49 GBP je Unilever-Aktie an.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 GBP je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Unilever wird am 05.02.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,97 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Von Knorr bis Dove: Diese bekannten Marken gehören zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie tiefer: Unilever-Tochter Magnum kündigt neue Finanzziele an - IPO im Blick

Unilever-Aktie höher: Veränderungen im oberen Management angekündigt