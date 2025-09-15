DAX23.327 -1,8%ESt505.374 -1,2%Top 10 Crypto15,95 -0,3%Dow45.698 -0,4%Nas22.328 -0,1%Bitcoin97.226 -0,9%Euro1,1838 +0,6%Öl68,33 +1,3%Gold3.682 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T NVIDIA 918422 SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Infineon 623100 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: Dow in Rot -- DAX gibt nach -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, NorCom, thyssenkrupp im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie vor neuem Höhenflug? Analysten trauen dem Chipriesen ein sattes Kursplus zu NVIDIA-Aktie vor neuem Höhenflug? Analysten trauen dem Chipriesen ein sattes Kursplus zu
Interview mit Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller Interview mit Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Physical Bitcoin ETP: 100% physisch hinterlegt, Einfacher Zugang, Sicher, Niedrige Kosten. Gebühr 0,15%.
Aktienkurs aktuell

Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

16.09.25 16:10 Uhr
Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,9 Prozent auf 45,47 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Unilever plc
52,50 EUR -0,48 EUR -0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,9 Prozent auf 45,47 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Unilever-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 45,31 GBP aus. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,57 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 388.679 Unilever-Aktien.

Am 18.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,02 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 10,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.02.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 43,11 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Unilever-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,83 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Unilever 1,48 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,49 GBP je Unilever-Aktie an.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 GBP je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Unilever wird am 05.02.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,97 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Von Knorr bis Dove: Diese bekannten Marken gehören zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie tiefer: Unilever-Tochter Magnum kündigt neue Finanzziele an - IPO im Blick

Unilever-Aktie höher: Veränderungen im oberen Management angekündigt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Unilever

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu Unilever plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Unilever plc

DatumRatingAnalyst
11.09.2025Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Unilever BuyDeutsche Bank AG
10.09.2025Unilever OutperformBernstein Research
10.09.2025Unilever SellUBS AG
09.09.2025Unilever SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.09.2025Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Unilever BuyDeutsche Bank AG
10.09.2025Unilever OutperformBernstein Research
13.08.2025Unilever OutperformBernstein Research
11.08.2025Unilever OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.04.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.02.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.12.2024Unilever Market-PerformBernstein Research
27.12.2024Unilever Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.09.2025Unilever SellUBS AG
09.09.2025Unilever SellUBS AG
09.09.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets
04.09.2025Unilever SellUBS AG
04.09.2025Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Unilever plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen