Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Die Aktie von Unilever zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Die Unilever-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im London-Handel bei 46,93 GBP.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Unilever-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 46,93 GBP. In der Spitze gewann die Unilever-Aktie bis auf 46,96 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Unilever-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 46,60 GBP aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,96 GBP. Zuletzt wechselten 587.627 Unilever-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 50,34 GBP. Gewinne von 7,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.02.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 43,11 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,82 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 51,63 GBP.

Am 03.02.2011 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 GBP gegenüber 0,29 GBP im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 9,29 Mrd. GBP, gegenüber 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Unilever am 05.02.2026 präsentieren. Unilever dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.02.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Unilever-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,97 EUR je Aktie.

