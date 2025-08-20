Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever wird am Mittag ausgebremst

DAX24.330 +0,2%ESt505.482 +0,4%Top 10 Crypto15,77 +0,6%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.022 +0,2%Euro1,1596 -0,1%Öl67,59 -0,1%Gold3.330 -0,3%
22.08.25 12:05 Uhr
Die Aktie von Unilever gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 46,87 GBP.

Unilever plc
54,22 EUR -0,20 EUR -0,37%
Um 11:49 Uhr ging es für die Unilever-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 46,87 GBP. Bei 46,76 GBP markierte die Unilever-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 46,84 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Unilever-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 161.947 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 50,34 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Unilever-Aktie derzeit noch 7,41 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 19.02.2025 auf bis zu 43,11 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Unilever-Aktie mit einem Verlust von 8,01 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,82 EUR, nach 1,48 GBP im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 51,63 GBP für die Unilever-Aktie.

Am 03.02.2011 legte Unilever die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2010 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,29 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Unilever noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 GBP in den Büchern gestanden. Unilever hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,29 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Unilever am 05.02.2026 präsentieren. Am 04.02.2027 wird Unilever schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 2,97 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

