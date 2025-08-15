Verluste in Frankfurt: DAX notiert mittags im Minus

XETRA-Handel im Blick

Der DAX gibt am Montagmittag nach.

Am Montag steht der DAX um 12:08 Uhr via XETRA 0,32 Prozent im Minus bei 24.282,14 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,140 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,187 Prozent auf 24.313,82 Punkte an der Kurstafel, nach 24.359,30 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24.318,68 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 24.245,17 Einheiten.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der DAX wurde vor einem Monat, am 18.07.2025, mit 24.289,51 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, einen Stand von 23.767,43 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, den Stand von 18.322,40 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 21,26 Prozent zu. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24.639,10 Punkten. Bei 18.489,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 2,47 Prozent auf 1.661,00 EUR), Siemens Energy (+ 2,15 Prozent auf 96,88 EUR), RWE (+ 1,87 Prozent auf 35,48 EUR), Zalando (+ 1,56 Prozent auf 23,47 EUR) und Fresenius SE (+ 0,61 Prozent auf 46,29 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Commerzbank (-3,22 Prozent auf 36,10 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,63 Prozent auf 41,11 EUR), Airbus SE (-1,51 Prozent auf 184,04 EUR), Merck (-1,25 Prozent auf 110,65 EUR) und Continental (-1,20 Prozent auf 74,02 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Commerzbank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2.405.408 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 276,010 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,65 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,50 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

