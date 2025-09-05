DAX23.807 +0,9%ESt505.363 +0,8%Top 10 Crypto15,80 ±0,0%Dow45.398 ±-0,0%Nas21.817 +0,5%Bitcoin95.554 +0,7%Euro1,1749 +0,3%Öl65,94 +0,4%Gold3.633 +1,3%
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- Wall Street uneinig -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Gold im Fokus
Novo Nordisk-Aktie im Abwärtsstrudel gefangen: Neuer CEO kämpft um Investorenvertrauen
Mega-Aktienpaket: Tesla will Musk zum Billionär machen - was das für die Aktie bedeutet
Dow Jones im Blick

Verluste in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Verluste

08.09.25 20:02 Uhr
Der Dow Jones kommt am Montag nicht vom Fleck.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
200,70 EUR 1,68 EUR 0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amgen Inc.
241,35 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Coca-Cola Co.
57,29 EUR -0,69 EUR -1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
IBM Corp. (International Business Machines)
215,60 EUR 6,40 EUR 3,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
McDonald's Corp.
266,25 EUR -1,75 EUR -0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Merck Co.
71,30 EUR -0,60 EUR -0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
424,15 EUR 2,25 EUR 0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
144,46 EUR 2,16 EUR 1,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UnitedHealth Inc.
271,00 EUR 0,95 EUR 0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
37,00 EUR -0,80 EUR -2,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walmart
85,52 EUR -0,45 EUR -0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
45.398,1 PKT -2,7 PKT -0,01%
Charts|News|Analysen

Um 20:00 Uhr steht im NYSE-Handel ein Minus von 0,14 Prozent auf 45.335,91 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 18,104 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,563 Prozent auf 45.656,49 Punkte an der Kurstafel, nach 45.400,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 45.277,73 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 45.513,67 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 08.08.2025, bei 44.175,61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, den Stand von 42.762,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, einen Stand von 40.345,41 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 6,94 Prozent zu. Bei 45.770,20 Punkten verzeichnete der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36.611,78 Punkten erreicht.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit IBM (+ 1,86 Prozent auf 253,16 USD), NVIDIA (+ 1,85 Prozent auf 170,12 USD), Amazon (+ 1,58 Prozent auf 236,00 USD), Walmart (+ 1,29 Prozent auf 101,81 USD) und UnitedHealth (+ 1,06 Prozent auf 318,72 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Verizon (-2,02 Prozent auf 43,49 USD), Amgen (-1,49 Prozent auf 279,42 USD), Merck (-1,18 Prozent auf 83,71 USD), Coca-Cola (-1,02 Prozent auf 67,27 USD) und McDonalds (-0,98 Prozent auf 311,29 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 20.192.801 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 3,476 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Die Verizon-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Mit 6,16 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen