Verluste in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Verluste
Der Dow Jones kommt am Montag nicht vom Fleck.
Werte in diesem Artikel
Um 20:00 Uhr steht im NYSE-Handel ein Minus von 0,14 Prozent auf 45.335,91 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 18,104 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,563 Prozent auf 45.656,49 Punkte an der Kurstafel, nach 45.400,86 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 45.277,73 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 45.513,67 Punkten verzeichnete.
Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr
Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 08.08.2025, bei 44.175,61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, den Stand von 42.762,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, einen Stand von 40.345,41 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 6,94 Prozent zu. Bei 45.770,20 Punkten verzeichnete der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36.611,78 Punkten erreicht.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit IBM (+ 1,86 Prozent auf 253,16 USD), NVIDIA (+ 1,85 Prozent auf 170,12 USD), Amazon (+ 1,58 Prozent auf 236,00 USD), Walmart (+ 1,29 Prozent auf 101,81 USD) und UnitedHealth (+ 1,06 Prozent auf 318,72 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Verizon (-2,02 Prozent auf 43,49 USD), Amgen (-1,49 Prozent auf 279,42 USD), Merck (-1,18 Prozent auf 83,71 USD), Coca-Cola (-1,02 Prozent auf 67,27 USD) und McDonalds (-0,98 Prozent auf 311,29 USD).
Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen
Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 20.192.801 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 3,476 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick
Die Verizon-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Mit 6,16 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.net
