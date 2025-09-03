Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz präsentiert sich am Freitagmittag stärker

Notierung im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 100,40 EUR.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte um 11:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 100,40 EUR. In der Spitze gewann die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 100,45 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 99,92 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 212.859 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Bei 114,20 EUR markierte der Titel am 11.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 13,75 Prozent Luft nach oben. Am 29.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 78,86 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 21,45 Prozent Luft nach unten.

Nach 6,36 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,43 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 115,30 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 25.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,34 EUR, nach 6,21 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,04 Prozent auf 80,81 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 83,34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Am 29.10.2026 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 17,12 EUR je Aktie aus.

