Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zieht am Donnerstagmittag an

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 98,74 EUR.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 98,74 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie sogar auf 100,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 99,12 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 129.543 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (114,20 EUR) erklomm das Papier am 11.03.2025. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 13,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 78,86 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Volkswagen (VW) vz seine Aktionäre 2024 mit 6,36 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,43 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 115,30 EUR.

Am 30.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,96 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,42 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 80,31 Mrd. EUR – ein Plus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 78,48 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.03.2026 veröffentlicht. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 16.03.2027 präsentieren.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,01 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

