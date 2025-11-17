Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gibt am Nachmittag nach

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 96,70 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 96,70 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Volkswagen (VW) vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 96,30 EUR aus. Bei 97,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 191.965 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 114,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 18,10 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 78,86 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 18,45 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,43 EUR, nach 6,36 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 115,30 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,96 EUR. Ein Jahr zuvor waren 2,42 EUR je Aktie erzielt worden. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 80,31 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 78,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.03.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 16.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2025 10,01 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

